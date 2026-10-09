Valle dei Templi, ritrovato il turista scomparso: era nella zona del fiume Akragas

AGRIGENTO – Ritrovato intorno alle 22.30 il turista pugliese, di 80 anni, residente a Molfetta, di cui si erano perse le tracce nel primo pomeriggio durante una visita alla Valle dei Templi. L’anziano è stato individuato dalle pattuglie dei carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, riverso in un terreno nei pressi di Villa Kepos, ristorante di viale Caduti di Marzabotto, nella zona del fiume Akragas e del Tempio di Vulcano, dopo diverse ore di ricerche. L’uomo presenta alcune ferite, ma le sue condizioni, fortunatamente, non sembrerebbero gravi. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio.

Si è così conclusa una serata di grande apprensione, con un epilogo fortunatamente positivo. L’ottantenne si trovava in vacanza in Sicilia con la moglie, soggiornando in una struttura a Terrasini. La coppia, insieme al resto della comitiva, aveva preso parte a un’escursione organizzata ad Agrigento per una visita guidata alla Valle dei Templi. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si era allontanato solo per pochi istanti per un bisogno fisiologico. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso l’orientamento, non riuscendo più a ricongiungersi con il gruppo e finendo per vagare fuori dal perimetro del parco archeologico.

A far scattare i soccorsi sono stati la moglie e i membri della comitiva, preoccupati dal mancato rientro dell’uomo al punto di raccolta all’orario prestabilito. Subito è scattato un imponente piano di ricerche. Decine di uomini e donne di Vigili del Fuoco, Carabinieri — guidati direttamente sul posto dal comandante provinciale, col. Federico Palmieri, e dal capitano della Compagnia di Agrigento, Marco Lorenzi —, Guardia di Finanza e Protezione Civile hanno letteralmente setacciato l’intero perimetro archeologico e le aree limitrofe.

Le ricerche sono andate avanti per ore, estendendosi dal perimetro archeologico alle aree circostanti, fino al ritrovamento avvenuto intorno alle 22.30 nella zona di Villa Kepos. La scomparsa aveva destato particolare apprensione anche per un precedente avvenuto nell’aprile di due anni fa, quando un turista tedesco ultrasettantenne si era allontanato durante una visita al Parco. In quella circostanza, purtroppo, l’epilogo fu tragico: l’uomo venne ritrovato senza vita nei pressi di un dirupo in contrada San Nicola. Questa volta, invece, le lunghe ore di apprensione si sono concluse con il ritrovamento dell’ottantenne.

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