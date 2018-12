Agrigento, rissa tra donne: in due finiscono in ospedale

Sono finite entrambe in ospedale dopo che se le sono date di santa ragione. Protagoniste della furiosa rissa, una donna brasiliana e una nigeriana, rispettivamente di 34 e 36 anni, finite al pronto soccorso per le ferite riportate al culmine di una lite per questioni personali.

Le donne sono ospiti di una comunità di accoglienza agrigentina che si occupa di dare sostegno e assistenza a madri in condizione disagiata e ai loro figli.

Sul posto, a riportare la calma, sono giunti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.