Gli agenti della sezione Volanti dellaQuestura di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un uomo di 34 anni.

L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, molestava avventori e personale di un bar del viale della Vittoria. Il 34enne è stato portato in ospedale per smaltire la sbornia, dopodichè, per lui, è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per molestie.