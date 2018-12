Agrigento, le foto del tradizionale omaggio floreale alla Madonna Immacolata

Otto dicembre: l’Immacolata. O meglio l’8 dicembre si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria secondo cui Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. L’Immacolata è stata considerata dogma di fede da Papa Pio IX l’8 dicembre 1954 con la bolla Ineffabilis Deus. Ad Agrigento come tradizione sollenne pontificale nella basilica dell’Immacolata. La cerimonia è cominciata con l’omaggio floreale alla statua della Madonna Immacolata grazie ai vigili del fuoco. Nel pomeriggio in programma la processione per le strade del centro.