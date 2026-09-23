Agrigento nella rete internazionale delle città costiere, Sodano: «Ora trasformarla in progetti e risorse»

Il sindaco al 4th Climate Mobility Summit: confronto con le città costiere del mondo e con i grandi organismi della finanza climatica. «Da soli abbiamo possibilità limitate, insieme possiamo avere tutt’altro peso»

AGRIGENTO – Agrigento entra nel confronto internazionale sul futuro delle città costiere. A portare la città al 4th Climate Mobility Summit di New York è stato il sindaco Michele Sodano, protagonista del tavolo dedicato all’attuazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’innalzamento del livello del mare.

Un appuntamento di rilievo nel quale Agrigento si è confrontata con amministratori di città come Venezia, Porto, Vlora, Larnaca, Kingston e Bridgeport, insieme ad altre realtà internazionali, accomunate dalla necessità di affrontare gli effetti del cambiamento climatico sulle proprie coste.

La partecipazione di Sodano ha consentito ad Agrigento di inserirsi in una rete internazionale che punta a condividere esperienze, strategie e soluzioni e, soprattutto, a creare le condizioni per accedere alle risorse destinate all’adattamento climatico.

«Le città costiere devono fare squadra», ha sottolineato il sindaco. «Città lontanissime geograficamente, ma accomunate dalla stessa sfida, proteggere le nostre coste e le nostre comunità dagli effetti dell’innalzamento del mare».

Il messaggio di Sodano è quello di una collaborazione che possa tradursi in risultati concreti: «Per Agrigento significa poter condividere strategie e soluzioni già sperimentate, costruire progetti insieme e soprattutto rafforzare la capacità di intercettare i grandi finanziamenti internazionali destinati all’adattamento climatico».

E sintetizza così il valore della rete costruita a New York: «Da soli abbiamo possibilità limitate, insieme possiamo avere tutt’altro peso».

Una rete che guarda ai progetti

Il percorso avviato negli Stati Uniti confluirà nella Ocean Rise & Coastal Resilience Coalition, nata per favorire partnership tra città, scambio di conoscenze, soluzioni innovative e accesso alla finanza climatica.

Al tavolo di New York erano presenti anche rappresentanti di realtà di primo piano come UN-Habitat, Adaptation Fund, C40 Cities, Lincoln Institute of Land Policy, MIT, World Resources Institute e Cyprus Marine and Maritime Institute. L’obiettivo è individuare partnership tecniche, finanziarie e istituzionali capaci di accompagnare i territori dalla pianificazione alla realizzazione degli interventi.

Per Agrigento si apre quindi un canale di interlocuzione internazionale particolarmente importante, che potrà consentire di mettere a confronto le esigenze della costa agrigentina con esperienze e competenze maturate in altri territori.

Sodano: «Adesso dobbiamo trasformare questa rete in progetti e risorse»

È proprio questo, secondo il sindaco, il passaggio decisivo della missione.

«Sono questi i risultati che sto ricercando a New York», ha spiegato Sodano, indicando la necessità di mettere Agrigento nelle condizioni di non affrontare da sola «problemi enormemente più grandi delle capacità finanziarie di un singolo Comune».

Il sindaco ha quindi evidenziato il valore dei rapporti costruiti durante il summit: «Oggi abbiamo un rapporto diretto con città che affrontano le nostre stesse criticità e con le organizzazioni sovranazionali che possiedono competenze, strumenti e canali finanziari per intervenire».

La prospettiva, adesso, è trasformare il lavoro diplomatico e istituzionale in iniziative concrete.

«Adesso dobbiamo trasformare questa rete in progetti e risorse per la nostra costa», ha concluso Sodano.

Agrigento al centro di una sfida globale

La missione di New York consegna dunque alla città una nuova dimensione internazionale. Lo stesso Sodano, intervenendo sul summit, ha sottolineato che «per la prima volta Agrigento entra da protagonista in un summit internazionale», ribadendo la volontà di rendere la città parte attiva del confronto globale sui cambiamenti climatici.

Ora toccherà alla fase operativa: consolidare i rapporti avviati, costruire partnership e trasformare le opportunità offerte dalla rete internazionale in progetti capaci di incidere concretamente sulla tutela della costa agrigentina.

Da New York, dunque, Agrigento torna con una rete di relazioni, nuovi interlocutori e un percorso internazionale da sviluppare. E con un obiettivo indicato chiaramente dal suo sindaco: fare in modo che la cooperazione tra città possa diventare uno strumento concreto per il futuro del territorio.

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