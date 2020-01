Agrigento, Riolo: vissuto una delle pagine più belle e significative della storia politica almeno degli ultimi quaranta anni

Ieri ad Agrigento abbiamo vissuto una delle pagine più belle e significative della storia politica almeno degli ultimi quaranta anni: il Consiglio comunale ha approvato tutti gli strumenti finanziari fino al previsionale 2019-2020, dichiarando, di fatto, il risanamento di una condizione finanziaria sulla quale nel 2015 nessuno avrebbe scommesso un dollaro bucato, dando quasi per scontato il ricorso al dissesto finanziario, con il conseguente disastro per il tessuto economico agrigentino, la quasi certezza di licenziamento per i Dipendenti precari del Comune e tante altre gravi conseguenze.

Sono stati anni di duro lavoro e di sacrifici che l’Amministrazione Firetto ha superato con la certezza del fatto che i risultati sarebbero arrivati: e così è stato. E’ un risultato storico, di una rilevanza assoluta, che consente alla Città di affrontare i prossimi anni con una serenità che non si è mai avuta finora. Gli effetti di questo risanamento si vedono da subito con la stabilizzazione di circa 180 Dipendenti precari del Comune che si aspettava da circa 30 anni e che sono frutto di una politica dissennata di clientelismo miope che ha prodotto incertezze ed ansia per tutti questi anni.

Finalmente torna la serenità tanto attesa nelle case di tante famiglie, frutto della buona Politica, della capacità amministrativa e dell’impegno quotidiano, segni di un percorso politico corretto e fruttuoso al quale sono onorato di avere dato il mio contributo.

A nome mio personale, ma anche del Partito Democratico che rappresento, voglio esprimere con orgoglio la soddisfazione di avere raggiunto un traguardo così importante per la Città, per la sua economia e per tanti Dipendenti comunali.