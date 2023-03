Sono salite a venti le multe, da un minimo di 186 euro ad un massimo di 600 euro, elevate a commercianti e residenti, nella mattinata di giovedì, nel giorno del conferimento del “secco residuo”, per avere effettuato la raccolta differenziata non correttamente. Gli agenti della polizia Municipale di Agrigento, lungo la via Atenea a strade circostanti, ha trovato mastelli e sacchetti con rifiuti d’ogni tipologia: cartoni, materiali in plastica, residui di alimenti, lattine, barattoli e bottiglie.