Movida e auto posteggiate ovunque: nuova raffica di multe

Nuova raffica di multe per la sosta selvaggia, sabato sera, a pochi passi dai luoghi della movida, del centro storico di Agrigento. Gli automobilisti sempre più indisciplinati, nonostante i controlli e le contravvenzioni ogni fine settimana. Gli agenti della polizia Locale hanno elevato ben 58 contravvenzioni. Auto lasciate negli spazi riservati ai disabili, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi e in divieto di sosta. In via Acrone è stato anche chiesto l’intervento del carro attrezzi che ha rimosso quattro auto che, intralciavano la circolazione stradale.