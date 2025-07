Si è conclusa davanti a una platea di circa 500 persone la due giorni dedicata ad Andrea Camilleri nell’anno del centenario dalla sua nascita (che ricorrerà il prossimo 6 settembre) dalla Strada degli Scrittori e dalla Fondazione Agrigento Capitale della cultura 2025, d’intesa con il Fondo Andrea Camilleri e il Comitato nazionale per il Centenario istituito dal Ministero della Cultura. Tre gli appuntamenti dedicati alla figura dello scrittore empedoclino, tutti sold out: il concerto di Olivia Sellerio, il convegno sulla “Lingua di Vigàta” e la “Festa per i 100 anni” che si è svolta ieri sera al teatro della Panoramica dei Templi. La serata, condotta da Felice Cavallaro e Arianna Mortelliti, è stata aperta dai tamburi di San Calogero (il Santo tanto amato da Camilleri) e dalle danze della Compagnia di danza popolare “Val d’Akragas” e ha visto susseguirsi sul palco scrittori, registi e attori che hanno così ricordato il “papà” del Commissario Montalbano: Simonetta Agnello Hornby, Gaetano Aronica, Giuseppe Dipasquale, Costanza e Pietro DiQuattro, Donatella Finocchiaro, Giugiù Gramaglia, Paolo Licata, Rocco Mortelliti, Ester Pantano, Alessio Vassallo e Sara Zappulla Muscarà e Manuela Ventura.

Al termine della “Festa” è stata la presidente della Fondazione Agrigento 2025 Maria Teresa Cucinotta a consegnare al regista Roberto Andò il “Premio Andrea Camilleri”, creato dall’Istituto di Storia dello Spettacolo siciliano guidato da Sarah ed Enzo Zappulla Muscarà. Questa la motivazione: “Per il complesso della sua prestigiosa e poliedrica attività sviluppata fra teatro, cinema e letteratura, regista di prosa e lirica, di apprezzati film e di uno straordinario spettacolo legato alla figura di Andrea Camilleri, il maestro di Vigàta diretto per ‘La conversazione su Tiresia’, nell’interpretazione dell’indovino cieco, andata in scena al Teatro Greco di Siracusa nel 2018”.

“Questo premio mi onora molto – ha detto Andò – perché Camilleri è stata una persona molto importante nella mia vita e un grandissimo scrittore, ma è stato anche un grande testimone del suo tempo perché è intervenuto sulle questioni civili con grande senso dell’opportunità e grande coraggio e quindi riceverlo qui ad Agrigento mi sembra particolarmente significativo. Penso che sia un luogo che dovrebbe onorarne bene la memoria”. Al termine della serata Arianna Mortelliti, scrittrice e nipote di Andrea Camilleri ha annunciato che il prossimo 20 settembre si svolgerà a Roma la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “Andrea Camilleri – nuovi narratori” di cui è direttrice artistica e che è promossa dal Fondo Camilleri. Annunciata, infine, l’imminente pubblicazione del bando relativo alla seconda edizione.

