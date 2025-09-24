Agrigento piange la scomparsa del dott. Francesco Furioso, ex funzionario INPS e già giudice di pace, stimato e apprezzato per il suo impegno professionale e umano.

Ne piangono la perdita la moglie Carmela Vella, i figli Achille con la moglie Fabiola Bellavia e Gianluca con la moglie Cinzia Agnello, i nipoti Francesco, Federico, Francesco ed Elisa, i fratelli Pino ed Enzo, le sorelle Maria e Lina con i rispettivi coniugi, insieme ai nipoti e ai parenti tutti.

I funerali si svolgeranno venerdì 26 settembre alle ore 15:30 nella chiesa B.M.V. del Carmelo, in via Dante, da dove la salma sarà accompagnata al cimitero di Licata.

Il direttore Domenico Vecchio e l’intero staff di AgrigentoOggi esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia Furioso, ricordando il dott. Francesco come una figura rispettata e punto di riferimento per la comunità.

