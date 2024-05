Agrigento è ufficialmente retrocessa in Serie B. Con soli tre incontri rimanenti e otto punti da recuperare, la retrocessione è diventata una realtà inevitabile. L’ultimo colpo al cuore è arrivato alla Baltur Arena, in provincia di Ferrara, dove le speranze di salvezza della Moncada si sono infrante contro Cento, con una sconfitta di 79-68.

La partita è stata un’ascesa ripida fin dall’inizio per Agrigento, che ha faticato contro un avversario determinato a ottenere una vittoria cruciale per la permanenza in Serie A2. Nonostante il duro lavoro e la determinazione, Agrigento non è riuscita a mantenere il passo, concludendo il primo parziale con uno svantaggio di dieci punti.

Al ritorno dalla pausa, Meluzzi ha cercato di trascinare Agrigento, ma gli errori di Cohill hanno cambiato gli equilibri della partita. Cento ha sfruttato queste opportunità per riprendere fiducia, complicando ulteriormente le cose per la Moncada.

Nonostante gli sforzi di alcuni giocatori chiave come Polakovich e Morici, Agrigento non è riuscita a invertire il trend della partita. La sconfitta finale è stata una sintesi amara di una stagione caratterizzata da alti e bassi, con troppi rimpianti che si sono accumulati nel corso del tempo, soprattutto dopo la fase salvezza.

Con la retrocessione ormai certa, Agrigento si trova ad affrontare le ultime tre partite del girone salvezza senza obiettivi di classifica. È tempo di guardare al futuro e di pianificare una nuova strategia per tornare più forte nella prossima stagione.

Banca Patrimoni Sella & C. Cento – Moncada Energy Group Agrigento 79-68

Benedetto XIV Cento: Bruttini 4, Musso 8, Palumbo 7, Mussini 17, Ladurner 2, Moreno 20, Toscano 7, Archie 3, Delfino 11. All.: Mecacci.

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 4, Caiazza 4, Polakovich 77, Meluzzi 13, Cohill 11, Sperduto 6, Chiarastella 8, Peterson 9, Traoré, Morici 6, Fabi. All.: Pilot.

Arbitri: Attard Luca Di Priolo Gargallo (Sr), Marzulli Marco Di Pisa (Pi), Coraggio Andrea Di Roma (Rm)

Note: parziali: 25-15, 19-21, 15-15–20-17