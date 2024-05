“L’audizione” è stato lo spettacolo finale del progetto extracurriculare “A scuola di teatro” rivolto ai corsisti ristretti.

“L’audizione”, liberamente ispirato al teatro della tradizione napoletana, è andato in scena questa mattina giovedì 29 maggio, nella Casa Circondariale di Agrigento. Si tratta della manifestazione finale della seconda edizione del progetto “A scuola di teatro” che ha coinvolto, dal mese di febbraio, sedici corsisti delle classi dell’IPSSEOA “G.Ambrosini” funzionanti presso la Casa Circondariale. I docenti, Angela Musumeci, Manuela Seminatore, Maurizio Casalicchio e Giovanna Danile hanno guidato i corsisti ristretti alla scrittura di un copione e alla sua messa in scena. La performance teatrale ha emozionato e divertito il pubblico, suscitando riflessioni profonde sulla rieducazione e sulla riabilitazione dei detenuti attraverso l’arte e la cultura. Le attività relative al progetto “A scuola di teatro” hanno dimostrato quanto sia importante offrire ai detenuti opportunità di formazione e crescita personale, attraverso attività culturali e artistiche che possano stimolare la creatività e favorire il recupero dell’autostima. Il progetto nasce dalla convinzione che il teatro offra un’occasione straordinaria per educare, sia che lo si pratichi, sia che si assista alla rappresentazione. Presenti allo spettacolo la direttrice della Casa Circondariale “Di Lorenzo”, Anna Puci, il referente dell’area educativa dell’istituto penitenziario di Agrigento, dott. Di Miceli, la dirigente scolastica dell’IPSSEOA “Ambrosini”, prof.ssa Bruccoleri, i docenti, gli educatori e i volontari che operano a vario titolo nella struttura carceraria. Ospite della rappresentazione il regista Giovanni Volpe che a fine spettacolo ha offerto ai ragazzi una master-class sull’importanza e il valore del teatro. “A scuola di teatro” è uno dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa che l’istituto alberghiero Ambrosini di Favara offre ai corsisti della sede carceraria, grazie alla proficua collaborazione tra i docenti della scuola alberghiera Ambrosini e la direzione della casa circondariale di Agrigento. Durante l’anno scolastico i corsisti ristretti sono stati coinvolti in attività extracurriculari, svolte in orario pomeridiano, corsi di lingua inglese e francese, studio dei prodotti di qualità, collaborazione con l’Archivio di Stato, una vera sfida fra i fornelli, momenti di confronto e dibattito, riflessioni e approfondimenti sulle varie tematiche affrontate, che hanno consentito il potenziamento delle competenze professionali, di educazione civica e di cittadinanza attiva.