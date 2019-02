Quest’oggi l’Unione degli studenti, sostenuta da numerose scuole dell’hinterland agrigentino, ha sfilato sulle note di “Bella ciao” per le vie principali di Agrigento per protestare pacificamente e manifestare la non condivisione delle ultime modifiche riguardanti gli esami di stato attuate dal ministro dell’istruzione Marco Bussetti. (Foto Archivio)