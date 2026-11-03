Prosegue senza sosta il giro di vite della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri contro il degrado urbano e la violenza giovanile. Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha emesso cinque provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.U.R.), il cosiddetto “D.A.Spo Willy”, nei confronti dei cinque ragazzi ritenuti responsabili della violenta rissa che ha insanguinato la notte dello scorso 2 agosto il cuore di San Leone, tra piazzale Giglia e viale dei Giardini.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Villaseta anche tramite la visione dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Lo scontro, nato per futili motivi, ha visto contrapporsi un gruppo di giovani agrigentini e un 26enne originario del Gambia e domiciliato in città. Il cittadino extracomunitario, dopo un primo alterco, si sarebbe allontanato per poi ritornare sul posto armato di coltello e di un guinzaglio metallico.

La situazione è rapidamente degenerata: dopo un lancio di oggetti contro il 26enne, si è passati allo scontro fisico. Durante la colluttazione il cittadino del Gambia ha sferrato diverse coltellate ferendo gravemente l’unico minorenne del gruppo, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso (il giovane fortunatamente poi è stato giudicato fuori pericolo di vita). Un altro dei partecipanti ha riportato invece serie lesioni al ginocchio nel tentativo di sferrare dei calci.

I provvedimenti del Questore colpiscono duramente i partecipanti: i quattro giovani agrigentini: deferiti all’Autorità Giudiziaria per rissa aggravata, non potranno accedere per 3 anni a nessun locale pubblico o di intrattenimento nell’intera area di San Leone in cui si sono svolti i fatti. Il 26enne gambiano: attualmente in custodia cautelare in carcere con l’accusa di rissa e tentato omicidio, ha ricevuto la misura più severa. Per 3 anni non potrà frequentare alcun locale pubblico, bar o ristorante dell’intera provincia di Agrigento nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 6 del mattino successivo.

Con questi ultimi atti salgono a 58 i Daspo urbani emessi ad Agrigento dall’inizio dell’anno, a conferma del massimo livello di attenzione delle Forze dell’Ordine per arginare il fenomeno della movida violenta sul territorio.

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