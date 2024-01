Roma, 12 gennaio – Il Maxxi ha ospitato oggi la presentazione dei risultati della quinta edizione del Progetto “Abitare il Paese – La cultura della domanda”, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) in collaborazione con la Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi. L’iniziativa ha coinvolto ben trentacinque città da Nord a Sud del Paese, tra cui spicca Agrigento.

Con il tema “Attivare comunità educanti: nuove generazioni per un progetto di futuro”, il progetto “Abitare il Paese” ha unito architettura e pedagogia sin dal 2018, focalizzando l’attenzione sul coinvolgimento delle giovani generazioni nella creazione di una visione condivisa per il futuro delle città. La priorità è stata quella di ampliare la capacità delle nuove generazioni nell’elaborare una visione significativa dell’abitare il territorio, partendo dalla scuola come parte integrante della più ampia comunità.

Grazie alla rinnovata alleanza tra architettura e pedagogia, il progetto ha radunato oltre 5.000 alunni e studenti provenienti da oltre 200 scuole di diversi ordini e gradi. In collaborazione con più di 200 architetti tutor e tutor insegnanti, nonché 60 Ordini territoriali degli Architetti PPC, sono stati prodotti laboratori, video, servizi fotografici, disegni ed elaborati che attestano l’impatto significativo del progetto.

Francesco Miceli, Presidente del CNAPPC, ha sottolineato il ruolo sempre più centrale della scuola come motore di un nuovo modo di concepire città e territori, con un’enfasi particolare sull’azione partecipativa. Ha enfatizzato l’importanza di servizi di prossimità e scuola come elementi chiave in ogni processo rigenerativo, affermando che cultura, scuola e partecipazione sono strumenti straordinari per plasmare il futuro delle città, soprattutto considerando che la rigenerazione urbana costituisce il motore del cambiamento per il nostro Paese.

La nota ufficiale: Trentacinque città, da Nord a Sud del Paese, sono protagoniste della V edizione del Progetto “Abitare il Paese – La cultura della domanda” realizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e dalla Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi e che ha avuto come tema “Attivare comunità educanti: nuove generazioni per un progetto di futuro”. Si tratta di AGRIGENTO, Ancona, Bari, BAT-Barletta Andria Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Crotone, Cuneo, Genova, Grosseto, Latina, Lecce, Macerata, Massa Carrara, Matera, Modena, Nuoro, Padova, Pescara, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Vicenza. Grazie ad una rinnovata alleanza tra architettura e pedagogia “Abitare il Paese”, sin dal 2018, ha posto le giovani generazioni al centro di un progetto di città del futuro per ampliare la loro capacità di elaborare la loro visione sul senso dell’abitare i territori partendo dalla Scuola come parte della più ampia comunità e definire, attraverso azioni di co-progettazione territoriale, strategie per una città sostenibile a misura di tutti. Dal lancio del Progetto, nel 2018, più di 5000 alunni e studenti di oltre 200 scuole di diverso ordine e grado, insieme ad oltre 200 Architetti tutor e tutor insegnanti – e a 60 Ordini territoriali degli Architetti PPC – hanno prodotto laboratori, video, servizi fotografici, disegni, elaborati, etc – che testimoniano la forte incisività di una Scuola che costruisce cultura e promuove, all’interno della comunità, nuove competenze.