Dopo il successo de ‘La Notte delle Radici’, l’evento che si è svolto lo scorso 12 dicembre 2023 presso il foyer del Teatro Massimo di Palermo, organizzato da Iocomprosiciliano ed il Comune di Palermo su input del vicesindaco Carolina Varchi per dare un bentornato a casa ai conterranei che con il loro impegno hanno mostrato al mondo la migliore Sicilia, il 2024 si apre con un altro evento che sancisce l’inizio delle attività de’ ‘L’Anno delle Radici’.

Nel 2024 ‘Il libro delle radici’ sarà inaugurato con la firma di Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo e di Luigi Sparacello imprenditore che vive e lavora a Singapore. A sottolineare l’importanza del momento un evento unico ai piedi della scalinata del Teatro Massimo di Palermo, i cui cancelli si aprono, grazie alla sensibilità del Sovrintendete Marco Betta, ancora una volta alle attività di valorizzazione degli emigrati nel mondo.

Il momento sarà sottolineato da un’esplosione di dolcezza per dare via all’ ‘Anno delle Radici’. Sarà il rinomato Pastry Chef Giovanni Catalano della Pasticceria Oscar, docente della Scuola di formazione Ted, celebre per le sue creazioni innovative, recentemente autore con IoCOMPROSiciliano della Cassata ai Quattro Canti a Palermo e di quella a Los Angeles, a guidare con Bina La Corte, anche lei docente di pasticceria della scuola di formazione Ted, una brigata di 20 ragazzi diplomati e diplomandi della stessa, nella realizzazione di una Cassata da Guinness alta 1,5 metri.

L’evento, che si svolgerà il prossimo 13 gennaio a Palermo a partire dalle 15.30 in Piazza Giuseppe Verdi, ai piedi della scalinata del Teatro Massimo, rappresenta un connubio tra tradizione e audacia gastronomica, mettendo in risalto la maestria dello Chef Catalano e della sua brigata di giovani nel reinterpretare il più classico ed appariscente dolce della tradizione siciliana. La scalinata del Teatro Massimo, così, diventerà il prestigioso palcoscenico di questa straordinaria realizzazione e il Teatro stesso, che ha già ospitato la Notte delle Radici, è partner di questo importante progetto culturale di legame con le radici siciliane.



La Cassata da Guinness sarà decorata con la tradizionale ed ormai rarissima glassatura di ricotta. La struttura imponente della torta, con i suoi 1,5 metri di altezza, rappresenterà una sfida unica e affascinante per il Pastry Chef Catalano, già noto per la sua abilità nel trasformare dolci tradizionali in opere d’arte gastronomiche.

Il pubblico dalla piazza potrà assistere gratuitamente alla preparazione, non sarà ammesso per motivi di sicurezza all’interno della cancellata ma a fine preparazione gli spettatori potranno gustare la meritata fetta del dolce tipico della tradizione siciliana. La Cassata da Guinness diventerà, così, non solo un delizioso simbolo di eccellenza pasticcera, ma anche un’occasione per unire la comunità intorno alla passione per il cibo e la cultura siciliana, segnando così l’inizio di un coinvolgente Anno delle Radici.