Europee, affluenza Ã¨ dell’8,61%

rimo rilevamento sull’affluenza per la tornata elettorale delle Europee 2019. In Sicilia, che con la Sardegna costituisce la circoscrizione Isole, alle ore 12 si è recato ai seggi l’8,29 per cento degli aventi diritto. Il confronto con cinque anni fa alla stessa ora segna un calo di quasi un punto percentuale. Nel 2014, infatti, a votare alle 12 fu il 9,14 per cento. Il confronto più marcato è invece con la media a livello nazionale. In tutto il Paese, infatti, a votare è stato quasi il 17 per cento, dato in salita rispetto alle precedenti elezioni.

Esaminando su base provinciale, tra le città metropolitane – e anche in assoluto – l’affluenza più alta è stata in provincia di Catania, dove si è registrato il 9,29 per cento. Nel Palermitano invece a mezzo giorno è andato a votare il 7,69 per cento, tra cui anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel Messinese le urne hanno accolto l’8,29 degli elettori. Guardando ai territori amministrati dai Liberi consorzi il dato più alto arriva da Siracusa dove si tocca l’8,97 per cento, segue Ragusa con l’8,15 e Agrigento (7,30). Più indietro i centri del Trapanese (7,11) e del Nisseno, dove si supera di poco il 7 per cento, e la provincia di Enna dove l’affluenza non si è fermata al 6,98. Nel complesso l’affluenza è dappertutto in ribasso, a eccezione delle province di Ragusa ed Enna.

Come per certi aspetti era prevedibile, la campagna elettorale per le Europee è stata segnata dal dibattito interno e dallo scontro a distanza tra i due partiti che compongono il governo nazionale – Movimento 5 stelle e Lega – tornati in competizione a poche settimane dalla tornata delle Amministrative, che in Sicilia ha regalato più sorrisi ai pentastellati. Le urne rimarranno aperte fino alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Per votare bisogna presentarsi portando con sé un documento d’identità e la tessera elettorale.