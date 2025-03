Questa mattina ad Agrigento, presso l’Hotel della Valle, si è tenuto il primo storico congresso cittadino di Fratelli d’Italia. I lavori congressuali, diretti dal Commissario straordinario per la Sicilia, on. Luca Sbardella, dal coordinatore regionale uscente, e Vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella e dal Presidente provinciale, Adriano Barba, hanno visto l’elezione per acclamazione a coordinatrice cittadina dell’avvocato Paola Antinoro. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esponenti di spicco del partito di Giorgia Meloni, tra i quali l’europarlamentare, Ruggero Razza, il deputato nazionale, Calogero Pisano, i senatori, Raul Russo e Salvo Pogliese, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, gli assessori regionali, Alessandro Aricò e Giusi Savarino, e il capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, Giorgio Assenza. Presenti in sala tanti sindaci, assessori e consiglieri comunali, dirigenti del partito dell’intera provincia, oltre a numerosi tesserati e simpatizzanti. Non è mancata la presenza di esponenti delle altre forze del centrodestra che hanno voluto portare il loro saluto. tra tutti il Sindaco della città, Francesco Miccichè ed il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà. L’elezione di Paola Antinoro segna un nuovo corso per il partito ad Agrigento, con l’obiettivo di consolidare il consenso e rispondere alle esigenze della comunità locale. Eletto anche il nuovo coordinamento cittadino.

