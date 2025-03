Il campione di ciclismo Francesco Moser stamattina ha inaugurato la nuova pista ciclabile delle Terre Sicane che si trova prevalentemente in territorio di Sambuca di Sicilia e che interessa anche, per alcuni tratti, i comuni di Bisacquino e Caltabellotta. La pista, lunga 15 chilometri, ha comportato un investimento di 4 milioni e messo di euro.

Il progetto della ciclabile vuole innescare virtuosi processi di sviluppo green mettendo a valore la ex stazione ferroviaria di contrada San Giacomo, oltre che ponti e gallerie che risalgono agli anni ’20 del secolo scorso, quando è stata realizzata la ferrovia a scartamento ridotto. L’ex stazione, che costituisce il punto d’arrivo della ciclabile, è stata completamente ristrutturata ed è dotata di pannelli solari ed impianti di climatizzazione.

Il Comune di Sambuca di Sicilia ha già pensato alla sua gestione attraverso una richiesta di manifestazione d’interesse a cui hanno risposto cinque aziende interessate. Il Sindaco di Sambuca, Giuseppe Cacioppo, si è dichiarato particolarmente soddisfatto per il completamento dell’opera che può rappresentare un volano di sviluppo per l’intero territorio delle Terre Sicane. Non a caso, infatti, erano presenti alla cerimonia anche i Sindaci di Menfi e Giuliana ed assessori di altri comuni della zona.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp