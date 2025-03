Il Teatro Comunale Luigi Pirandello di Agrigento apre il sipario questa sera, sabato 8 marzo alle ore 20:30, e domani, domenica 9 marzo alle 17:30, per la prima nazionale di Tutta colpa di Solone , spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Cirino . La messa in scena è curata dalla compagnia Nuovo Piccolo Teatro Città di Agrigento, diretta dal regista Giovanni Volpe. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.

Nuovo Piccolo Teatro Città di Agrigento: una realtà teatrale in crescita La compagnia Nuovo Piccolo Teatro Città di Agrigento si è affermata negli anni come una delle realtà teatrali più interessanti del territorio. Sotto la direzione artistica di Giovanni Volpe, il gruppo ha portato in scena spettacoli che combinano tradizione, impegno civile e ricerca espressiva , cercando di coinvolgere il pubblico con opere capaci di stimolare riflessione e dibattito.

La trama di “Tutta colpa di Solone” tra sogno e realtà L’opera si sviluppa intorno a un dialogo tra passato e presente , in un intreccio che mescola sogno, filosofia e ironia . Il protagonista Niria, uomo dei nostri giorni, si ritrova improvvisamente catapultato in un mondo onirico in cui incontra il celebre legislatore greco Solone e il suo servo. Attraverso questo incontro, Niria si interroga sulla società contemporanea, confrontandola con gli insegnamenti dell’antichità.

Il viaggio onirico del protagonista è arricchito dalla presenza di altri personaggi, tra cui un affarista senza scrupoli , un paziente di un manicomio dalla poetica saggezza , e figure più intime come la madre e il nonno , che rappresentano voci del passato e della coscienza. Luisa, moglie di Niria, funge invece da ancora che lo collega alla realtà, ponendo la domanda di come ogni riflessione, per essere valida, deve tradursi in azione concreta.

Lo spettacolo vanta un cast eterogeneo di attori: Franco Bruno (Solone) Francesco Naccari (il servo di Solone) Paolo Di Noto (Niria) Marcella Lattuga (Luisa) Nicola Puleo (Cannella) Giovanni Moscato (Zarcone) Rosa Maria Montalbano (Madre) Pippo Crapanzano (Papalù) Gero Galvano (Zio Lollo) A curare la regia è Giovanni Volpe , con Chiara Gervasi come aiuto regista. La scenografia ei costumi sono stati realizzati da Donatella Giannettino, mentre le musiche originali sono composte da Angelo Sanfilippo. La produzione esecutiva è affidata a Caterina Montalbano.

Solone e il suo lascito: un viaggio tra passato e presente. L’inserimento della figura storica di Solone in una narrazione moderna non è casuale. Il celebre legislatore ateniese è noto per le sue riforme democratiche e per la sua visione equilibrata della giustizia sociale.

Nello spettacolo, il suo confronto con Niria diventa occasione per interrogarsi su quanto delle sue idee sia ancora vivo e attuale nella società odierna.Un’opera tra ironia e impegno civile Tutta colpa di Solone si distingue per il suo registro ironico ea tratti sarcastico , che accompagna lo spettatore in una riflessione profonda sulla società contemporanea . Il testo gioca con contrasti tra antico e moderno, tra ideali e realtà, senza perdere mai il tono leggero che rende la pièce fruibile a un pubblico ampio.

L’attesa per Tutta colpa di Solone è alta, sia per la qualità della compagnia che per il tema affrontato.

Lo spettacolo si inserisce nel filone del teatro di impegno civile, unendo intrattenimento e riflessione. Il teatro come spazio di riflessione e memoria. Con Tutta colpa di Solone, il teatro si conferma strumento di memoria e di interrogatorio sul presente .

La compagnia Nuovo Piccolo Teatro Città di Agrigento propone una rilettura originale e attuale della figura di Solone, offrendo al pubblico uno spettacolo capace di stimolare domande e prospettive nuove sulla società e sulla storia.

