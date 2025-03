Ad Agrigento, negli spazi dell’ex Ospedale “San Giovanni di Dio” in via Giovanni XXIII, è attiva dallo scorso gennaio la Casa di Comunità, prima del genere in Sicilia. Questa innovativa struttura è il frutto di un’intesa sperimentale tra l’Azienda sanitaria provinciale e la Federazione Medici di medicina generale, che vede il coinvolgimento diretto dei medici di base nella gestione quotidiana della struttura. I medici di medicina generale offriranno servizio tutti i giorni feriali dalle 8:00 alle 20:00.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha commentato positivamente questa iniziativa dichiarando: “Si tratta di un’ottima opportunità per accorciare le distanze tra il sistema sanitario e il cittadino all’interno del territorio, garantendo un’assistenza più tempestiva ed efficiente agli utenti e alle loro esigenze. L’intesa tra Azienda sanitaria e Federazione Medici di medicina generale è quindi un valore aggiunto perchè contribuirà a rafforzare la rete di cure primarie, evitando di ingolfare i Pronto soccorso e migliorando la qualità della sanità territoriale.”

Il sindaco ha inoltre espresso riconoscimento al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per il suo impegno nella realizzazione di questo progetto. Un plauso è stato rivolto anche al Segretario provinciale FIMMG, Vincenzo Carità, e a tutti gli attori sanitari coinvolti, sottolineando il valore di questa collaborazione per il benessere della comunità.

Questo nuovo modello di assistenza sanitaria locale promette di migliorare l’accesso alle cure primarie e di ottimizzare le risorse del sistema sanitario, garantendo una maggiore vicinanza e qualità nell’assistenza ai cittadini di Agrigento.

