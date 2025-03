Gli anni scorrono, Crono porta con sé il peso di un’antologia fatta di rivoluzioni e tetre metamorfosi sul mito dell’apparenza e del successo.

Il tempo… in fisica teorica, cosa sarebbe?

Il tempo un ticchettio che ci aiuta ad orientarci, esistenza o non esistenza?

Un nostalgico Manzoni disse: “ai posteri l’ardua sentenza”.

I giovani, quei ragazzi appartenenti alla generazione X; ma cosa si nasconde dietro la solitudine di un Hikokomori?

Questi, decidono di chiudersi in casa per mesi o addirittura anni, cosa spaventa le loro anime?

Forse un mondo laddove l’assurdo sta prendendo il sopravvento. Poi ci sono i vari social media, e se non gestiti bene diventano armi letali, ragazzi e ragazze che crollano nel vortice della dismorfofobia, dove rincorrono una perfezione estetica (non umana).

La scuola è sempre più alla ricerca di figure di sostegno, come: psicologi, pedagogisti…

Sostegni morali per una generazione fragile e spesso vittima di alcol e bravate.

Nietzsche, torna alla ribalta con “l’ospite inquietante” una negazione del mondo e dell’essere umano che vive dentro la maggior parte degli adolescenti. La paura di mostrare le proprie emozioni, l’incapacità di mostrarsi con i loro disagi… poiché si imbattono contro un muro chiamato “bullismo”.

Le famiglie? Si, le famiglie! Quelle allargate o quelle falso/Mulino Bianco, dovrebbero guardare negli occhi i propri figli con tutta l’empatia possibile.

Questo mondo è un teatro di prove andate bene o andate a male, ma per trovare un equilibrio bisogna essere attori spontanei e leggeri.

