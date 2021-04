Agrigento presente alla “Belt and Road Exibition 2021” in programma dal 12 al 15 aprile. La manifestazione fieristica accessibile solo sul web, è il più importante evento rivolto ai rapporti commerciale tra Italia ed il continente asiatico, interessate a sviluppare opportunità di scambi culturali e commerciali. Grazie alla opportunità offerta dall’agenzia ‘Discoverplaces.travel’ è stato realizzato un prodotto multimediale con il saluto dell’Assessore al Turismo Francesco Picarella, immagini e video della città con descrizioni in lingua cinese.

“Con questa prima iniziativa vogliamo riprendere le relazioni con quei paesi che dopo la ripartenza segneranno un immediato trend di crescita sui mercati turistici e commerciali – ha dichiarato l’assessore al Turismo Francesco Picarella. Una occasione che aiuta a sviluppare la promozione turistica, stimolando la rete delle collaborazioni internazionali.” La posticipazione dell’anno della Cultura e del Turismo diventa simbolo della volontà di Italia e Cina di proseguire la partecipazione.