Lavori ex ospedale di via Atenea, demolite le pensiline (VIDEO)

Una domenica di chiusura al transito per Via Atenea: sono state demolite sei pensiline presenti lungo il prospetto dell’ex ospedale. Erano pensiline abusive. La struttura sarà destinata a sede del Polo Territoriale Universitario di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo. Nei giorni scorsi erano state smontate le macchine esterne dei condizionatori. I lavori vedono un investimento complessivo di 6.100.000 Euro, di cui 2.600.000 erogati dall’Ateneo di Palermo, e la rimanente parte dal Comune di Agrigento con fondi del programma “Girgenti”, in cui rientrano una serie di importanti interventi per la riqualificazione della città. L’ala dell’immobile, già ristrutturata, è stata destinata a residenza universitaria.