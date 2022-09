Ad Agrigento arriva Mario Incudine per la Sagra dei Grani Antichi e Tarantè (VIDEO)

Ancora grandi novità nel programma di eventi dell’Estate 2022 di Destinazione Agrigento. Domani, 4 settembre, in piazza del Vespro, al Villaggio Mosè, sarà il momento della Sagra dei Grani Antichi: a partire dalle ore 20 si animerà un mercatino con tanta musica e la degustazione della focaccia realizzata col grano “licateddra”. Stasera è previsto per il Festival “Il Mito” il concerto del giovanissimo cantautore Irama, al Teatro della Valle dei Templi di Piano San Gregorio. Domani sempre in Piazza del Vespro è in programma “Tarantè” con Mario Incudine, uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana, insieme al Gruppo di Canto Popolare Favarese e la voce di Fiorenza Calogero. Con loro i Malarazza 100% Terrone.

Il 10 settembre dalle 21,30 si svolgerà la II edizione di SitaFest, in piazza Madonna della Catena a Villaseta. Ospite della Serata, “Dancing Queen”, la cover band ’70-’80 dance con la voce di Ida Andriolo, Davide Lombardo alla batteria, Riccardo Coraro alla chitarra, Salvatore Scelsi alle tastiere e Marco Smeraldi al basso.

Dopo toccherà alla guest star della serata: la cantante e conduttrice Anna Tatangelo. L’11 settembre si svolgerà “A due ruote sulla Costa del Mito”, in collaborazione con il Vespa Club Pirandello di Porto Empedocle. Il raduno è previsto in piazza Madonna della Catena a Villaseta alle ore 8,30. Da lì alle 10 partirà l’itinerario turistico lungo un tratto della Costa del Mito. Alle ore 12 il rientro in piazza, dove si svolgerà la 13^ benedizione delle vespe, delle moto, dei caschi e dei centauri in occasione della Festa dedicata alla Madonna della Catena. A seguire verrà offerto un rinfresco e sarà sorteggiato un gadget. La partecipazione è gratuita.

