Ci sarà anche Agrigento alla Dance World Cup 2023 World Final, competizione a livello Mondiale di danza, dal 30 giugno all’8 luglio a Braga, in Portogallo. Merito della scuola di danza “Addis”. Le ragazze, dirette dalla maestra Silvana Tabbone, sono partite alla volta di Braga, Portogallo, per rappresentare l’Italia alla finale mondiale del “Dance World Cup”. La manifestazione, giunta alla 14º edizione, coinvolge quest’anno quasi 7500 ballerini provenienti da 65 paesi. Le ragazze sono entrate a far parte della squadra italiana dopo una dura selezione che si è tenuta nel mese di aprile scorso a Roma. La partecipazione a questo evento è per le giovani ballerine una grandissima opportunità di crescita artistica ed umana nonché la giusta ricompensa per quello che è il loro lavoro in sala durante tutto l’anno.