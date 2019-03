Agrigento, picchia la moglie: denunciato

Era stato fermato dopo che aveva picchiato a moglie in Pizza Vittorio Emanuele, ad Agrigento, con la donna, una donna 23enne, che per sfuggire alle del marito si era rifugiata presso la sede della Questura. Ora, per l’uomo, è scattata la denuncia sporta proprio dalla consorte.

Guai in vista, dunque, per l’autotrasportatore agrigentino, di 29 anni, che mercoledì mattina avrebbe arrestato l’auto sulla quale viaggiava e avrebbe preso a schiaffi la donna.

Sembra che la causa di quanto accaduto sia da ricondurre a cause di natura sentimentale.

L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica, in stato di libertà, e dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di minacce gravi e percosse.