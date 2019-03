Gerlando Pedacqua, 35 anni, di Agrigento, è stato arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Corte di Appello di Milano in quanto ritenuto responsabile dei reati di rapina e di estorsione, fatti che sarebbero stati commessi fra il 2013 e il 2014 in provincia di Milano.

Ad arrestare il 35enne sono stati i carabinieri di Villaseta. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Contrada Petrusa dove sconterà la pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione.