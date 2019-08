Agrigento, per Piazzale Ugo La Malfa saranno spesi 477mila euro. Finanziamenti stanziati per i comuni della Regione Sicilia.

Come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 23/08/2019, sono stati stanziati 477.254,25 € a favore del progetto per il Piazzale Ugo La Malfa, per la realizzazione di parcheggi di interscambio per favorire il decongestionamento dei centri urbani e l’interscambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano. Anche altri comuni della provincia sono interessati alla realizzazione di opere simili, come Favara, cui sono destinati oltre 200.000 € per la Via Cap. Callea e il Piazzale Garibaldi ma anche i comuni Canicattì e Licata. Il bando pubblicato lo scorso anno, prevedeva una linea di intervento a favore dei comuni isolani con popolazione superiore o uguale a 30.000 abitanti. Scopo di tali opere è di favorire il decongestionamento dei centri urbani e la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico nonché del risparmio energetico.