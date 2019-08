Akragas, mister Mutolo convoca 20 giocatori per la Pro Favara: domani c’è la Coppa Italia di Eccellenza

Comunicato stampa del 31 agosto 2019 – L’allenatore dell’Akragas, Corrado Mutolo, ha convocato 20 giocatori per la sfida alla Pro Favara, in programma domani, domenica 1 settembre, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento, e valevole per il match di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, stagione 2019/2020.

Ecco la lista dei convocati: Sebastiano Paterniti Giorgio Sodano (2002) Fabio Marziano (2001) David Biancola Giuseppe Ferrante Giovanni Biondo Bartolomeo Caronia Giuseppe Santangelo Salvatore Treppiedi Giuseppe D’Angelo Alessio Mannina (2000) Pietro Incardona (2001) Samuele La Rocca (2001) Giovanni Ruggeri (2002) Pietro Lala Aby Daoudi (2000) Rosario Licata Alfonso Cipolla Salvatore Faulisi Giuseppe Gambino