San Leone? Le immagini parlano chiaro: degrado! 

Le immagini parlano chiaro: degrado!

Queste “sporche” immagini sono frutto di una intera stagione estiva di giovani ragazzi che passano le serate a bere e mangiare incuranti del fatto che proprio questa terrazza non viene pulita da nessuno. Perché nessuno se ne occupa? A questo punto, perché non viene transennata per limitarne l’accesso? In un periodo storico così particolare, in cui il tema rifiuti è all’ordine del giorno e per cui è in corso una forte campagna di sensibilizzazione sociale, come può una città svegliarsi così? Da una parte i giovani che, pur condividendo milioni di post sull’importanza di salvare il pianeta ma che di fatto è più logico buttare per terra la spazzatura “tanto poi la raccoglie qualcuno”; dall’altra parte un’amministrazione che se ne frega di pulire. Questa città è casa nostra, è nostro dovere tenere pulito.