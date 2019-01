In giro, per le vie del Villaggio Mosè, con una Maserati. Fermato ad un posto di blocco, da una pattuglia della polizia stradale, l’auto però è risultata priva di assicurazione e non revisionata.

All’uomo, originario del nisseno ma residente all’estero, è stato disposto il sequestro della lussuosa auto e una serie di multe.(imm. copertina archivio)