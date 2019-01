Pronto il programma per la nuova edizione del Mandorlo in Fiore

E’ già pronto il programma per il Mandorlo in fiore 2019 che si terrà dal primo al 10 marzo. Si preannuncia un’edizione ricca con la presenza di ben 20 gruppi internazionali partecipanti. Dovrebbero anche ritornare a far parte della kermesse, secondo indiscrezioni, tutti i gruppi folkloristici agrigentini.

Intanto, per il prossimo venerdì 4 gennaio alle 10.30, è stata indetta una conferenza stampa di presentazione del 74° Mandorlo in Fiore. L’incontro si terrà presso Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. Presente, tra gli altri, il direttore del Parco Giuseppe Parello.