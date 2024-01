Fermati ad un posto di controllo lungo la statale 640, nelle vicinanze della Rotatoria degli Scrittori, ma non potevano stare in territorio di Agrigento perchè gravati del foglio di via obbligatorio. A finire nei guai un uomo e una donna di Favara. I poliziotti della sezione Volanti della Questura li hanno denunciati alla Procura per inottemperanza al foglio di via. L’uomo, alla guida dell’auto, inoltre, è stato maxi sanzionato perché sprovvisto di patente mai conseguita.