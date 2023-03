Agrigento ospita Torino dell’ex Franco Ciani

Mercoledì sera con palla a due alle 20,30 al PalaMoncada si gioca Agrigento – Torino. La partita era stata rinviata per la convocazione in nazionale di Mayfield. La squadra di coach Devis Cagnardi ancora una volta potrà contare sull’apporto del fortino di casa per affrontare una delle pretendenti al salto in A1. Per farlo i piemontesi si sono affidati ad un cittadino onorario della città dei templi, ovvero coach Franco Ciani, 8 anni alla Moncada con pagine di storia importanti per questa società. L’ex Agrigento porta con sé altri due ex che al PalaMoncada hanno giocato da protagonisti: Simone Pepe e Tommaso Guariglia. Ma Agrigento non vuole fare sconti, servono due punti per centrare l’obiettivo di conquistare i playoff. A presentare il match è l’assistente di Cagnardi, Giacomo Cardelli: “Giochiamo contro il miglior attacco di tutta la A2, squadra che ha subito una sola sconfitta in tutto il girone di ritorno. Serviranno 40 minuti di massima attenzione e abnegazione sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva”. Ciani si presenta alla partita contro la Moncada Energy dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia: “È ovvio che le condizioni di preparazione della gara sono estremamente diverse: Agrigento – dice Ciani – è da un po’ che sta pensando a questa partita, mentre noi veniamo dalla battaglia di Coppa. Su questo però non possiamo fare niente: dovremo cercare di farci trovare pronti, ma la cosa più importante sarà verificare quanto saremo riusciti a ricaricare le batterie dopo una semifinale di Coppa Italia che è stata una partita estremamente dispendiosa sotto il profilo fisico”. Il coach della formazione piemontese ha il vantaggio, tra l’altro, di conoscere bene giocatori come Chiarastella e Ambrosin che ha già allenato, poi dovrà fare i conti con l’emozione, considerato che è dal 2019 che non entra al PalaMoncada dove, vuoi o non vuoi, incrocerà tante facce amiche che qui gli hanno voluto bene e continuano a farlo.