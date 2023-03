Concorso per assistenti sociali: archiviata inchiesta su commissario prefettizio

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha archiviato l’inchiesta a carico del funzionario prefettizio Antonino Oddo, accusato di tentato abuso di ufficio e diffamazione, nel periodo in cui da commissario straordinario ha gestito il Comune di San Biagio Platani, dopo lo scioglimento deciso dal Consiglio dei Ministri, per infiltrazioni mafiose.

La vicenda risale al 14 gennaio del 2021. Oddo avrebbe provato a interferire nel concorso per assistenti sociali durante un’assemblea del personale, in particolare proponendo di introdurre criteri di scelta suppletivi finalizzati ad escludere chi avesse già prestato attività lavorativa per conto del Comune. Sia il Gip che il pubblico ministero però hanno sottolineato che la condotta del funzionario fu legittima.