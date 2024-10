Agrigento diventa capitale del Diritto dell’Esecuzione Forzata per tre giorni

Dal 18 al 20 ottobre, avvocati, magistrati e commercialisti si confrontano su “Espropriazioni Immobiliari in cerca d’autore”

Dal 18 al 20 ottobre Agrigento ospiterà il Secondo Incontro Nazionale di Approfondimento e l’Assemblea Nazionale ACDC 2024, un evento che riunirà avvocati, magistrati e commercialisti provenienti da tutta Italia per discutere sul tema “Espropriazioni immobiliari in cerca d’autore”. Organizzato dalla sezione agrigentina dell’Associazione di Coordinamento Delegati e Custodi (ACDC), presieduta dall’avvocato Luca Vetro, l’evento è realizzato in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati di Agrigento e La Spezia e con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi.

Il convegno si aprirà il 18 ottobre alle 9, nella suggestiva cornice del Teatro Pirandello, con l’arrivo di centinaia di professionisti da tutta Italia. La giornata successiva, il 19 ottobre, sarà la Sala Zeus del Museo Archeologico Griffo a ospitare l’Assemblea Nazionale ACDC 2024.

“Per la prima volta Agrigento accoglie il convegno e l’assemblea nazionale dell’ACDC”, ha dichiarato l’avvocato Luca Vetro. “È un evento di altissimo contenuto scientifico e siamo onorati di avere qui avvocati, magistrati di Cassazione, giudici di merito, docenti universitari e altri professionisti di rilievo”.

Durante le tre sessioni del convegno del 18 ottobre verranno trattati temi di grande attualità, come i decreti correttivi della Riforma Cartabia, il nuovo Codice della Crisi e le procedure di sovraindebitamento, insieme alla gestione dei custodi giudiziari e delegati alle vendite. Ci sarà un focus sul mercato dei crediti e sulle sentenze recenti della Corte di Cassazione, nonché l’analisi del recepimento della direttiva comunitaria sul mercato secondario del credito.

Il convegno riconoscerà agli iscritti 8 crediti formativi e sarà valido anche ai fini della formazione specialistica per gli ausiliari di giustizia delegati alla vendita.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp