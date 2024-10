Capo d’Orlando, dopo quattro vittorie di fila, cede le armi. Agrigento si prende il derby: Piccone e Peterson decisivi nel finale. La sfida, tiratissima, si decide nell’ultima frazione. Per Agrigento, sale in cattedra Piccone con 23 punti; in doppia cifra anche Miccoli con 15 e Peterson con 12. Per Capo non bastano Gatti con 16, l’eterno Jasaitis con 15 e Fresno con 14. Agrigento impatta bene la partita, difende con intensità e sfrutta la buona vena realizzativa di Piccone e Peterson. Capo d’Orlando è costretta a inseguire, e il primo parziale si chiude con Agrigento avanti 21-14. Nel secondo quarto cambia la musica. Si inceppa l’attacco di casa, mentre Capo, con fatica, riesce a trovare canestri difficili con Jasaitis e Fresno. Capo ricuce lo strappo fino al -2, ma a fil di sirena ci pensa Piccone a prendersi il canestro del +5, che manda le due squadre a riposo sul 35-30, con un parziale di 12-14 per gli ospiti. Il terzo quarto è sulla falsa riga del secondo, con Agrigento che rimane avanti. Capo d’Orlando, al rientro dalla pausa, sembra dare la spallata giusta, ma è pura illusione. La partita si fa incandescente. Il finale è punto a punto: Peterson trova una giocata decisiva con canestro e tiro supplementare, poi Piccone è letale dalla lunetta e Agrigento la porta a casa. Domenica, per Agrigento, sfida a San Vendemiano, mentre per Capo l’avversario sarà Imola.

Moncada Energy Agrigento – Capo D’Orlando 76-71

Moncada Energy Agrigento: Rizzo, Scarponi 4, Chiarastella, Martini 4, Piccone 23, Miccoli 15, Morici 6, Disibio 7, Peterson 12, Erhaghewu, Caiazza 5, Orrego. All, Quilici

Capo D’Orlando: Moltrasio, Cecchinato 8, Antonietti 4, Jasaitis 15, Marini 3, Pagano, Furin 8 , Barattini 3, Galipò, Gatti 16, Malaventura, Fresno 14. All. Bolignano

Arbitri: 1° Rubera, 2° Licari.

Note: parziali: 21-14, 14-16, 18-22, 23-19

