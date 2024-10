Magica Valle dei Templi: la storia prende vita in un libro pop-up firmato da Antonella Noto

Immagina di sfogliare un libro in cui la storia si anima sotto i tuoi occhi, dove i templi millenari di Agrigento emergono dalle pagine in tutta la loro maestosità. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ha ufficializzato con l’incarico per la progettazione e la realizzazione del libro pop-up “Magica Valle dei Templi”, affidato alla ditta Sergio Criminisi. Tuttavia, dietro la creazione artistica di questo straordinario libro c’è la mano della talentuosa pittrice e artista agrigentina Antonella Noto, moglie di Criminisi.

“Magica Valle dei Templi” è molto più di un semplice libro: è un’esperienza immersiva, un viaggio tridimensionale tra le meraviglie archeologiche e naturalistiche di Agrigento. Il progetto, che consta di 22 pagine e 9 pop-up, è un tributo alla bellezza senza tempo del sito patrimonio dell’UNESCO, unendo l’arte figurativa alla didattica, in un formato che cattura l’attenzione di grandi e piccoli.

La particolarità di quest’opera risiede nella cura artigianale con cui è stata realizzata. Ogni pagina è stata interamente creata a mano da Antonella Noto, che ha dato vita alle forme e ai movimenti dei pop-up attraverso tecniche artistiche miste: acquerelli, matite e matite acquerellabili. Le pieghe, i tagli e i movimenti delle sagome di carta sono il frutto esclusivo della sua abilità, trasformando il libro in una vera e propria opera d’arte.

I soggetti illustrati non si limitano ai templi: il libro include anche riferimenti alle tradizioni culturali e folkloristiche di Agrigento, celebrando l’anima della città attraverso un linguaggio visivo universale. Pensato per tutte le età, il libro pop-up non è solo un mezzo per intrattenere i più piccoli con il gioco visivo dei pop-up, ma è anche uno strumento divulgativo per gli adulti, con testi in italiano e inglese che sintetizzano la storia e le peculiarità dei monumenti rappresentati.

Il tempio della Concordia, uno dei simboli della Valle, è protagonista di uno dei pop-up più suggestivi, rendendo tangibile la sua imponenza e bellezza millenaria. L’opera, infatti, non solo stimola l’immaginazione, ma mira a diffondere la conoscenza storica e culturale del territorio in modo accessibile e accattivante.

Con il finanziamento di 20.000 euro, il Parco si impegna a produrre 1000 esemplari di “Magica Valle dei Templi”, un’iniziativa che rientra perfettamente nella missione del Parco: valorizzare, promuovere e diffondere il patrimonio culturale di Agrigento.

Il Direttore del Parco, architetto Roberto Sciarratta, e il Dirigente dell’Unità Operativa 1, dott.ssa Laura Tedesco, hanno confermato la regolarità contabile del progetto, assicurando la copertura finanziaria necessaria. Il libro sarà presto disponibile, permettendo a chiunque di portare a casa un pezzetto della magia della Valle dei Templi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp