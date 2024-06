Con grande entusiasmo e sincero apprezzamento, mi congratulo con l’Amministrazione Comunale di Agrigento, in particolare con l’assessore allo Sport, Gerlando Piparo, il Sindaco Franco Miccichè e i deputati Pisano e Saverino per l’ottenimento dei fondi necessari a dare inizio alla ristrutturazione dello Stadio Esseneto. Questo traguardo rappresenta un momento significativo per la comunità di Agrigento e segna l’inizio di una nuova era per le infrastrutture sportive della città.

L’impegno dell’Amministrazione nel perseguire e assicurare il finanziamento per questo progetto dimostra una visione lungimirante e un forte impegno verso il miglioramento e la valorizzazione degli spazi pubblici dediti allo sport. La ristrutturazione dello Stadio Esseneto non solo migliorerà l’esperienza degli spettatori e degli atleti, ma contribuirà anche a rafforzare lo spirito comunitario e l’orgoglio cittadino.

Esprimo la mia fiducia nel futuro dello sport ad Agrigento e attendo con impazienza di vedere i frutti di questo importante lavoro di rinnovamento.

Congratulazioni ancora e avanti tutta, Agrigento!

EgoGreen: Marcello Giavarini