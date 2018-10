Agrigento, nuovi controlli street car in centro e in periferia

Venerdì 5 e martedì 9 ottobre controllo con “street car”

L’amministrazione comunale informa che i prossimi 5 e 9 ottobre, tramite il comando della polizia locale, è stato predisposto un servizio di controllo con “street car” mirato ad arginare la sosta selvaggia e accertare le auto prive di copertura assicurativa e non revisionate. Ecco l’elenco delle vie interessate:

CENTRO CITTA’

via panoramica dei templi, passeggiata archeologica,Crispi,Demetra,Gramsci, viale della vittoria, papa Luciani,Cicerone,san Vito,De Gasperi,Imera,via XXV aprile, via Empedocle,piazza Ravanusella, via Duomo,Matteotti, Bac Bac, Amendola,Acrone,Esseneto,Sturzo,Callicratide,Dante,Manzoni,Caruso Lanza,Monti, Rapisardi,degli Svevi,Solferino,Graceffo, ponte Morandi,Mazzini, unità d’Italia e tutte le strade che intersecano le predette vie.

QUARTIERI PERIFERICI:

ospedale “san Giovanni di Dio”, piazzale e strade interne.

VILLAGGIO MOSE’ – SAN LEONE

via Bonfiglio,Efebo,La Loggia,Leonardo Sciascia,viale Cannatello,via Magellano,

viale delle dune,dei pini,Viareggio,via Maddalusa,viale Falcone – Borsellino, dei giardini e tutte le strade che intersecano le predette vie.

MONSERRATO – VILLASETA

via caduti di Marzabotto,della concordia,Zunica,Lipari,viale Monserrato

e tutte le strade che intersecano le predette vie.

FONTANELLE

Viale Sicilia, via Alessio Di Giovanni e tutte le strade che intersecano le predette vie.