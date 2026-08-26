AGRIGENTO – Torna il caldo africano e Agrigento si prepara a una nuova impennata delle temperature. La rimonta dell’anticiclone nordafricano interesserà in maniera particolare la Sicilia e più in generale le regioni del Centro-Sud, con valori che potranno spingersi fino a 8-10 gradi sopra le medie stagionali.

Secondo le previsioni de iLMeteo.it, già oggi, mercoledì 26 agosto, ad Agrigento sono attese temperature fino a 37°C, anche punte oltre i 40, in linea con quelle previste anche a Enna e Ragusa. Ancora più rovente Caltanissetta, dove la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 40°C.

L’ondata di calore è destinata a intensificarsi nelle prossime ore. Giovedì 27 agosto il caldo aumenterà ulteriormente in Sicilia e nelle altre regioni meridionali, mentre venerdì 28 sarà probabilmente la giornata più difficile dell’intera fase, con punte superiori ai 40°C in diverse località italiane.

«La nuova ondata di calore colpirà duramente le regioni centro-meridionali e in parte l’Emilia Romagna», spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

Per Agrigento e la Sicilia, inoltre, il caldo potrebbe durare più a lungo rispetto al resto d’Italia. Nel fine settimana, infatti, le temperature inizieranno a diminuire nelle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud l’anticiclone africano continuerà a dominare.

«Già da sabato le temperature estreme inizieranno a ritirarsi verso sud – aggiunge Tedici – e domenica si tornerà a respirare nelle regioni centro-settentrionali. Al Meridione, invece, sole e caldo africano continueranno a dominare incontrastati fino all’inizio di settembre».

Per l’Agrigentino, dunque, si prospetta un finale di agosto decisamente rovente, con temperature molto elevate soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle zone interne della provincia.

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