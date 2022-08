Ginnastica aerobica, conclusa la tre giorni a Sciacca

Si è conclusa con l’assegnazione dei premi Discobolo a due atleti del Team Italia della squadra di ginnastica aerobica, Anna Bullo e Francesco Sebastio, la tre giorni di sport e spettacolo proposta dall’associazione sportiva Discobolo in piazza Scandaliato con il contributo del Ministero dello Sport, della Regione Siciliana, del Comune di Sciacca e dell’Asi. Un folto e caloroso pubblico ha seguito le formidabili performance degli atleti della Nazionale Azzurra terza al mondo in questa specialità, nel corso della XIII edizione di Aerobic Competition e nella seconda parte la rappresentazione della storia della Sicilia e del mito di Icaro attraverso un coinvolgente momento di teatro-danza nel quale sono stati interessati, tutti insieme, gli atleti della Nazionale ed i ragazzi della Discobolo che praticano aerobica e sono da alcuni anni ai vertici in Sicilia.

Alla manifestazione, organizzata dalla Discobolo, erano presenti anche alcuni dirigenti e tecnici della Federazione Italiana Ginnastica che individuano da anno la manifestazione saccense come importantissimo veicolo promozionale per la ginnastica aerobica e alcuni rappresentanti istituzionali, il deputato regionale saccense Michele Catanzaro, il vice sindaco Gianluca Fisco, l’assessore Francesco Dimino, il presidente del consiglio comunale Ignazio Messina. Un riconoscimento speciale anche alla coppia storica Antonio Lollo e Rossella Vetrone che da anni partecipa alla manifestazione saccense ed è molto legata alla città e al sodalizio guidato da Pippo Simone Vullo. Nel corso dell’evento anche il ricordo di un ragazzo di Sciacca scomparso nelle scorse ore, fratello di una delle giovani che frequentano l’associazione Discobolo.