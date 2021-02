Agrigento, Miccichè: oggi registriamo 4 nuovi casi

Oggi ci sono quattro nuovi casi di positività al tampone e sei casi di guarigione. Alla fine della giornata nella nostra città si contano 89 positivi totali. Di questi 6 sono ricoverati in ospedale (tre in degenza ordinaria e 2 in terapia intensiva. Uno in un ospedale fuori Asp). Uno è in Hotel Covid e 82 sono in trattamento domiciliare. Come si vede i contagi continuano anche se il numero totale dei contagiati diminuisce. Per questo raccomando sempre ai miei concittadini di mantenere alto il livello di attenzione, ad evitare gli assembramenti, a tenere sempre la mascherina e di lavarsi spesso le mani, magari con il gel.