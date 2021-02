Furti in abitazioni e villette, chiusa inchiesta per cinque persone

Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, a carico dei componenti della presunta banda di malviventi, sgominata dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, perché accusata di aver razziato una ventina di abitazioni, perlopiù villette, tra la zona periferia della città dei Templi, e i centri vicini.

Si tratta di Laslo Radosavljevic, 35 anni, alias Lasio Lucan, dell’ex Jugoslavia; Daniel Lucan, 30 anni, rumeno; Ciprian Lucan, 38 anni, rumeno; Lasio Rac, 59 anni, serbo e Sasa Radosavljevic, 24 anni, dell’ex Jugoslavia, tutti residenti ad Agrigento. Sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere, e furti in abitazioni in concorso.

Il Tribunale del Riesame di Palermo, nei giorni successivi, ha annullato l’ordinanza cautelare per Sasa Radosavljevic, confermandola per gli altri che sono tuttora in carcere. Dopo i fermi, il Gip del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, aveva emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti i componenti del gruppo criminale.

Tra i cinque soggetti di etnia Rom finiti in cella c’è anche Ciprian Lucan, l’unico a confessare i fatti, durante l’interrogatorio, dicendosi pure dispiaciuto, per i danni subìti dalle vittime. Gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.