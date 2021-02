Aragona ti presento il tuo prossimo avversario: Akademia Sant’Anna

Primo esame in trasferta della stagione per le ragazze di Massimo Dagioni che sabato 13 alle ore 17 andranno a far visita all’Akademia Sant’Anna al PalaTracuzzi. Una squadra, quella messinese, che si trova a 3 punti dopo tre giornate, frutto della vittoria a Modica, e della sconfitta interna, ad opera del Volley Reghion RC, e con una partita da recuperare. La giovanissima società del Presidente Fabrizio Costantino è una matricola del campionato di serie B1, ma non nasconde le proprie ambizioni, prefiggendosi di gettare le basi per arrivare in serie A2 nel giro di pochi anni. Ma già in questa stagione hanno le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni. La squadra fa dell’organizzazione e della grinta le sue armi migliori, e grande merito di tutto ciò va allenatore Nino Gagliardi, 43 anni, con una lunga esperienza, avendo allenato anche in serie A2 e vinto un campionato di serie B1 con l’Aprilia. Ma soprattutto ha fatto parte, nel 2017 dello staff tecnico della nazionale Pre-juniores, vincendo con le giovani del biennio 2000-2001 il mondiale in Argentina, con il biennio 2002-2003 argento Europeo a Sofia nel 2018 e nell’estate del 2019 argento mondiale in Egitto.

Per quanto concerne la formazione avversaria, come centrale figura l’ex di turno, Ambra Composto, palermitana, 180 cm, classe 1987. Oltre ad aver miitato nelle due ultime stagioni con la compagine del Presidente Nino Di Giacomo, conosce bene l’ambiente della pallavolo agrigentina per aver giocato nel Volley Akragas nel biennio 2012-14. Si tratta di un’atleta di grande esperienza e di indiscusso valore, senz’altro una delle migliori centrali del girone.

Poi Martina Escher. classe 1989 per 176 centimetri, Catanese, posto 4 completo ed affidabile, l’atleta è una veterana della categoria avendo preso parte ininterrottamente allo svolgimento dei campionati nazionali di serie B1 e B2 fin dalla stagione 2006/2007, annata in cui ha vissuto giovanissima l’esordio in serie B2 con la Costanzo Siracusa. Può considerarsi un vero e proprio simbolo della pallavolo isolana per essersi contraddistinta non solo in ambito sportivo ma anche in tv. Infatti nel 2010 ha partecipato al concorso di Miss Italia e successivamente alla trasmissione “Uomini e Donne”, in due differenti edizioni.

In regia schiera Benedetta Giordano, piemontese di Alba, classe1999 per 176 cm, giovane ma di prospettiva e con un bagaglio di esperienza già importante. Come caratteristiche tecniche sfrutta molto le proprie centrali, prediligendo il gioco veloce e la palla spinta. Dotata anche di una battuta parecchio insidiosa.

Marianna Iannone, classe 1996 per 181 cm, sarda de La Maddalena,alla sua seconda stagione con la formazione messinese, di ruolo è martello-ricevitore, ma in queste prime uscite stagionali è stata impiegata, con esiti positivi, quale opposto.

Silvia Bilardi, la seconda centrale, classe 1989, originaria di Reggio Calabria, giocatrice molto esperta, ha già vinto in passato il campionato di B1 con il Santa Teresa da Riva, il suo colpo migliore, che bisognerà limitare, è sicuramente la fast.

Alessandra Marino, classe 1996 per 178 cm di altezza, di Catania, martello -ricevitore.

Sofia Giudice, classe 2000, originaria di Leggiuno (Varese) è il libero, a garanzia delle proprie credenziali il fatto che sia cresciuta ad Orago, in una delle scuole più prestigiose della pallavolo, sotto la guida storica del prof. Giuseppe Bosetti e sua moglie Franca Bardelli (115 titoli in bacheca!)

Completano il roster: Paola Rotella, di Barcellona Pozzo di Gotto, classe 1989, ruolo palleggiatrice, nonchè lo storico capitano, punto di riferimento anche fuori dal campo di gioco; Ottavia Boffi, Lodigiana, classe 1994, opposto; Clelia Torre, catanese, classe 1999, rappresenta uno dei migliori prospetti siciliani nel ruolo di opposto; Elide Bontorno, classe 1993, di Caltagirone, ruolo centrale; Marta Pugliatti, reggina, classe 2000, schiacciatrice; Rossana Gueli, classe 1994, atleta locale, è il secondo libero.

Dirigeranno il match il primo arbitro Mirko Crucitti e come secondo Antonino Richichi.