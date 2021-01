Agrigento, Micciche’: “ i ragazzi della Trinacria stanno aiutando a cambiare l’immagine della città “

“Complimenti ai ragazzi della Trinacria che prima dell’istituzione della zona rossa hanno completato la pulizia e la sistemazione della scala di via San Vito.” Lo dice il sindaco di Agrigento, Franco Micciche’. “Il lavoro volontario e altruista che svolgono per Agrigento sta contribuendo non poco a cambiare il decoro e quindi l’immagine della nostra città. Per questo personalmente e come amministrazione – continua- li aiutiamo come possiamo, a volte anche personalmente, come ha fatto l’assessore Vaccaro o il consigliere Settembrino. Ora andiamo incontro a un periodo difficile e questo potrebbe rallentare il loro impegno, ma appena potranno, riprenderanno subito il loro instancabile e meritorio lavoro. In tal senso hanno anticipato che vorrebbero rifare le ringhiere di via Giovanni XXIII. Grazie. Anche in quel caso noi ci saremo, nei modi che possiamo ma ci saremo.”