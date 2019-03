Agrigento mette il turbo, asfaltato Scafati 91-72

Fortitudo formato playoff: al PalaMoncada sconfigge la Givova Scafati 91 a 72

Una Fortitudo formato playoff, sospinta dai 20 punti con il 50% dall’arco di Evangelisti, sconfigge la Givova Scafati e vola a quota 28 punti in classifica.

Per i biancazzurri, buone prestazioni di Cannon autore di 16 punti seguito da Pepe con 15 e Guariglia 12; per gli ospiti 16 punti di Contento seguito da Thomas con 15, Ammannato 12 e Rossato 10.

Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio: 8 a 8 a metà frazione. Una tripla di Evangelisti e un bel lay-up di Bell portano il primo mini allungo biancazzurro (15 – 9) che costringe coach Lardo a richiamare i suoi.

Gli ospiti privi di Goodwin hanno in Thomas il loro principale riferimento offensivo. Fine primo quarto con i botti: Evangelisti, in grande spolvero, riprende feeling con le grandi distanze ben spalleggiato da Pepe, circostanza che porta il massimo vantaggio (+8); Scafati prova a non perdere contatto. Al suono della prima sirena il punteggio è di 23a 19.

Nella seconda frazione si segna pochissimo; la Fortitudo mantiene l’inerzia della gara ma Scafati regge l’urto e va alla pausa lunga sotto di un solo possesso (34 – 32).

Al rientro le due squadre si battono punto su punto: i biancazzurri mantengono i nervi saldi e riescono a trovare i canestri per un secondo tentativo di allungo (+6), ma gli ospiti non mollano e con una tripla di Contento trovano la parità a quota 55 alla fine del terzo quarto.

Nell’ultima frazione ci pensa capitan Evangelisti a suonare la carica coadiuvato da Cannon ed Ambrosin per il terzo tentativo di allungo (+10).

Stavolta sembra la volta buona. I biancazzurri infatti non sbagliano più nulla: prima una tripla di Guariglia e poi una di Ambrosin, poco prima di uscire per il quinto fallo, portano il vantaggio a 11 punti a metà frazione.

A questo punto, i gialloblù issano bandiera bianca e non rientrano più in partita, circostanza che consente ai padroni di casa di scavare ulteriormente la forbice (+21) grazie ai cinque punti consecutivi di un ottimo Guariglia.

Ciani concede spazio a Nicoloso, Cuffaro e Trupia per il tripudio finale dei biancazzurri che chiudono con il punteggio di 91 a 72.

Adesso c’è la sfida ai leoni di Tortona; il PalaOltrePò di Voghera sarà il teatro dell’anticipo serale della 25^ giornata.

Tabellini: