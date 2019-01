Agrigento, mercato immobiliare in forte calo: scendono i prezzi

Come riporta il grafico degli andamenti dei prezzi del sito Immobiliare.it, Agrigento perde diversi punti in un solo anno, sia per vendita che per locazione.

Il grafico esposto all’interno del sito Immobiliare.it si basa sugli indici Istat e prende in considerazione l’andamento del mercato immobiliare di Agrigento. Un andamento poco rassicurante, visti i forti cali che si sono registrati in un solo anno, sia per gli immobili in vendita, sia per quelli in locazione.

Dati alla mano, per gli immobili residenziali in vendita nel mese di dicembre 2018 sono stati richiesti in media 1.237€ al metro quadro, mentre nel mese di dicembre 2017 la richiesta si aggirava intorno a 1.271€. Una diminuzione del 2,66% in un solo anno.

Durante il 2018, il mese di maggio ha fatto registrare il suo massimo con un valore di 1.292€ al metro quadro e il mese di ottobre ha fatto registrare il minimo con un valore di 1.202€ al metro quadro.

Immobili in locazione

Anche se il mese di dicembre 2018 ha fatto registrare un aumento del 4,49% rispetto a dicembre 2017 per quanto riguarda gli immobili in locazione (con una richiesta di 4,94€ al metro quadro mensili contro i 4,73 del 2017), nel mese di maggio 2017 il prezzo richiesto ad Agrigento per la locazione era di 5,20€ al metro quadro. Una netta diminuzione.

Evidentemente non è il miglior momento storico per vendere o dare in locazione immobili ad Agrigento, il mercato sembra essere destinato ad avere un andamento sempre peggiore, visto che col passare degli anni le strutture invecchiano e necessitano di costose opere di manutenzione.

Insomma, anche il mercato immobiliare sta subendo questa inesorabile involuzione che ad Agrigento è presente in diversi settori.