Un ambulante aggredito a pugni e il suo mezzo da lavoro pesantemente danneggiato: è il bilancio di una tentata rapina consumatasi ieri mattina a Villaseta, davanti a un supermercato della zona. Nel mirino di un malvivente a volto parzialmente coperto è finito un pescivendolo che stazionava nell’area per la vendita quotidiana. Il bandito, giunto sul posto a bordo di un’auto, ha avvicinato il commerciante intimandogli di consegnare l’incasso.

Di fronte alla reazione della vittima, decisa a difendere i propri guadagni, ne è nata una colluttazione: il rapinatore ha sferrato un violento pugno in pieno volto all’ambulante e ha mandato in frantumi il parabrezza del furgone.

A sventare il colpo e mettere in fuga il delinquente sono state le grida d’allarme dei clienti e del personale del market. Il rapinatore è quindi scappato a tutta velocità a bordo dell’auto, dove forse lo attendeva un complice. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 per medicare il pescivendolo e gli agenti delle Volanti della Questura di Agrigento, che hanno avviato una serrata caccia all’uomo tra il quartiere e Porto Empedocle.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp